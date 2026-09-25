Москва25 сенВести.В селе Марково Чукотского автономного округа произошло нападение медведя на местного жителя. Мужчина возвращался с рыбалки, дикое животное отняло у него улов, сообщает Департамент природных ресурсов и экологии Чукотки.
Инцидент произошел в районе поселковой бани.
Пострадавший возвращался с рыбалки и нес рыбу. Медведь напал со спины и отобрал рыбунаписано в сообщении департамента
Мужчине потребовалась медицинская помощь, которую ему оказали в местной больнице.
Ведется обследование места нападения и поиск дикого животного с целью отстрела.