В Приморском крае ищут медведицу, которая напала на 65-летнего рыбака

В Приморье ищут медведицу, которая напала на 65-летнего рыбака В Приморском крае ищут медведицу, которая напала на 65-летнего рыбака

Москва7 окт Вести.В Приморском крае ищут медведицу, напавшую на 65-летнего рыбака, которому удалось выжить благодаря своей собаке. Об этом сообщил замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона Алексей Суровый в беседе с агентством ТАСС.

Работа продолжается по поиску этого животного … Это была медведица, и был рядом медвежонок приводятся слова чиновника

Хищник совершил нападение 27 сентября. Владимир (пострадавший) взял с собой на рыбалку щенка, который и заставил его обернуться на шум за спиной – в момент, когда мужчина находился в воде, на него напал хищник. Владимир получил рваные раны лица, девой руки и бедра, также были задеты веко и левый глаз. Он смог самостоятельно добраться до дома и вызвать врачей.

В настоящее время состояние мужчины удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов.