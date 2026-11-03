Житель ЯНАО получил многочисленные травмы лица в результате нападения медведя

Житель ЯНАО выжил после нападения медведя в лесу Житель ЯНАО получил многочисленные травмы лица в результате нападения медведя

Москва3 ноя Вести.Житель ЯНАО получил многочисленные травмы лица в результате нападения медведя в лесной местности, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 64-летний житель села Ратта отправился на рыбалку. Ночью 3 ноября в лесной местности на него напал медведь. В результате инцидента пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами лица.

Организована процессуальная проверка … Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ранее в этот день в пгт. Уренгой Пуровского района ЯНАО медведь напал на местного жителя 1982 г.р. От полученных травм мужчина скончался на месте, а напавшего хищника обезвредили.