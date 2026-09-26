В лесу Бурятии местные жители были атакованы медведем, у обоих рваные раны SHOT: медведь нанес рваные раны двум жителям Бурятии, искавших пропавших телят

Москва26 сен Вести.В Республике Бурятия зафиксирован новый случай нападения медведя на людей. Два местных жителя пострадали, но выжили, сообщает канал SHOT.

Согласно информации источника, мужчины ушли к лесополосе на поиски пропавших телят. Однако вместо этого они натолкнулись на медведя, который их и атаковал.

Местные жители были вооружены. Медведь атаковал их по одному, успев нанести рваные раны. Но в итоге пострадавшие смогли застрелить хищника.

После этого они вызвали подмогу и их увезли в медицинское учреждение. Там им оказывают помощь.