Москва26 сенВести.В Республике Бурятия зафиксирован новый случай нападения медведя на людей. Два местных жителя пострадали, но выжили, сообщает канал SHOT.
Согласно информации источника, мужчины ушли к лесополосе на поиски пропавших телят. Однако вместо этого они натолкнулись на медведя, который их и атаковал.
Местные жители были вооружены. Медведь атаковал их по одному, успев нанести рваные раны. Но в итоге пострадавшие смогли застрелить хищника.
После этого они вызвали подмогу и их увезли в медицинское учреждение. Там им оказывают помощь.