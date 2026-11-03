Москва3 нояВести.Медведь насмерть задрал жителя ЯНАО, по факту произошедшего проводитяс проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Предварительно, 3 ноября в пгт. Уренгой Пуровского района медведь напал на местного жителя (1982 г.р.). От полученных травм мужчина скончался на месте, а напавшего хищника обезвредили.
Проводится процессуальная проверка … По [ее] результатам … будет принято процессуальное решениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.