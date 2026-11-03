Мужчина погиб в результате нападения медведя в ЯНАО

Медведь насмерть задрал мужчину в ЯНАО Мужчина погиб в результате нападения медведя в ЯНАО

Москва3 ноя Вести.Медведь насмерть задрал жителя ЯНАО, по факту произошедшего проводитяс проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 3 ноября в пгт. Уренгой Пуровского района медведь напал на местного жителя (1982 г.р.). От полученных травм мужчина скончался на месте, а напавшего хищника обезвредили.

Проводится процессуальная проверка … По [ее] результатам … будет принято процессуальное решение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.