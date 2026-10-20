В Архангельской области нашли тело мужчины, которого растерзал медведь Мужчина погиб в результате нападения медведя в Архангельской области

Москва20 окт Вести.В Архангельской области обнаружили тело мужчины, который двумя днями ранее ушел за ягодами в лес. Предположительно, он погиб при нападении медведя. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

20 октября 2026 года в лесном массиве в Пинежском районе обнаружено тело 49-летнего местного жителя с признаками нападения медведя. Предварительно установлено, что потерпевший 18 октября 2026 года ушел в лес с ружьем для сбора ягод говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.