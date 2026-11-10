Москва10 ноя Вести.В Кировской области на охотника напал медведь. Мужчина скончался, сообщает правительство региона в MAX.

По информации областного Министерства охраны окружающей среды, трагический случай произошел 7 ноября в охотничьих угодьях Юрьянского муниципального округа.

По предварительным данным, во время охоты на лося мужчина оказался в непосредственной близости от медвежьей берлоги, где на него напал медведь