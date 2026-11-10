Москва10 нояВести.В Кировской области на охотника напал медведь. Мужчина скончался, сообщает правительство региона в MAX.
По информации областного Министерства охраны окружающей среды, трагический случай произошел 7 ноября в охотничьих угодьях Юрьянского муниципального округа.
По предварительным данным, во время охоты на лося мужчина оказался в непосредственной близости от медвежьей берлоги, где на него напал медведьговорится в публикации
От полученных травм охотник скончался.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организованы мероприятия по изъятию медведя, напавшего на человека, сообщили власти Кировской области.
Охотников призвали соблюдать меры предосторожности при нахождении в лесу.