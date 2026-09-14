Москва14 сенВести.В Киренском районе Иркутской области пенсионер отправился в лес за грибами и не вернулся. Он скончался после встречи с медведем, сообщили в ГУ МВД России по региону в мессенджере MAX.
Охотники ликвидировали хищника.
Пенсионер из села Алымовка отправился за грибами, но вовремя не вернулся домой. Родственники и охотники обнаружили его мотоцикл на лесной дороге. Рядом с техникой находился медведь, а неподалеку - тело пропавшего мужчиныотмечается в сообщении
Правоохранители призывают граждан не посещать лес без лишней необходимости.