Медведя, напавшего на мужчину в Бурятии, ликвидировали

В Бурятии ликвидировали медведя, напавшего на мужчину Медведя, напавшего на мужчину в Бурятии, ликвидировали

Москва8 сен Вести.Бурого медведя, который напал на мужчину в Закаменском районе Бурятии, застрелили. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре.

Нападение хищника на мужчину, который зашел в лес для проверки своего скота, произошло 7 сентября. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали, но он скончался от полученных увечий.

Вчера отрегулирован медведь, напавший на мужчину в Закаменском районе – самец, возраст 5-7 лет говорится в сообщении

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки в Бурприроднадзор поступило 15 обращений по поводу выходов медведей в населенные пункты.

Госохотинспекторы работали в пригороде Улан-Удэ, Закаменском, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Джидинском, Кяхтинском, Курумканском, Заиграевском, Бичурском районах. Было отстрелено семь особей медведей, представлявших угрозу людям.