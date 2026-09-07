Москва7 сенВести.Состояние мужчины, который пострадал от нападения медведя в Закаменском районе Бурятии, находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщили в районной администрации.
Отмечается, что экстренную помощь пострадавшему на месте оказал медработник сельского поселения.
Пострадавшего на медицинском автомобиле ФАПа, в сопровождении сельских медиков, направили в Закаменскую ЦРБ в тяжелом состоянии... Пострадавшего сразу доставили в операционную для проведения оперативной хирургической помощи. Ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощьсказано в сообщении
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что хищник напал на мужчину, когда тот провожал жену на автобусную остановку. Медведя смогли спугнуть очевидцы.
В Буприроднадзоре в свою очередь заявили о том, что напавшего медведя ликвидируют.