Врачи борются за жизнь пострадавшего от нападения медведя в Бурятии

Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего от медведя в Бурятии Врачи борются за жизнь пострадавшего от нападения медведя в Бурятии

Москва7 сен Вести.Состояние мужчины, который пострадал от нападения медведя в Закаменском районе Бурятии, находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщили в районной администрации.

Отмечается, что экстренную помощь пострадавшему на месте оказал медработник сельского поселения.

Пострадавшего на медицинском автомобиле ФАПа, в сопровождении сельских медиков, направили в Закаменскую ЦРБ в тяжелом состоянии... Пострадавшего сразу доставили в операционную для проведения оперативной хирургической помощи. Ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь сказано в сообщении

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что хищник напал на мужчину, когда тот провожал жену на автобусную остановку. Медведя смогли спугнуть очевидцы.

В Буприроднадзоре в свою очередь заявили о том, что напавшего медведя ликвидируют.