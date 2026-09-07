"Шансов никаких не было": мужчина чудом выжил в схватке с медведем в Бурятии Выживший при нападении медведя в Бурятии мужчина раскрыл подробности схватки

Москва7 сен Вести.Мужчина, выживший при нападении медведя в Северо-Байкальском районе Бурятии 3 сентября, рассказал, что у него не было никаких шансов на спасение, поскольку хищник увидел в нем конкурента за добычу. Об этом пострадавший рассказал ИС "Вести".

По словам пострадавшего, медведь внезапно выскочил на него из кустов, и он только успел уронить на него прислоненную к домику лестницу. После этого хищник сразу стал грызть ноги своей жертвы.

Я хотел ткнуть в глаз, но не сумел, потому что он мотнул мордой, его реакция гораздо быстрее моей... Как потом выяснилось, он в этих кустах в двадцати метрах закапывал. Видимо, посчитал, что я буду отнимать у него эту добычу. Скорее всего, это и спровоцировало его нападение сказал пострадавший

Турист отметил, что медведь закапывал нерпу рядом с домом, где до этого несколько дней жила семья с детьми.

Медведь напал на туриста 1961 года рождения днем 3 сентября в местности Хакусы Северо-Байкальского района. Он получил травмы ног, но смог спастись. Спасатели эвакуировали пострадавшего на катере по акватории озера Байкал. Сейчас он находится в одной из больниц Северобайкальска.