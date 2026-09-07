В Бурятии ликвидируют напавшего на мужчину медведя

Медведя, напавшего на мужчину в Бурятии, ликвидируют В Бурятии ликвидируют напавшего на мужчину медведя

Москва7 сен Вести.Медведя, который напал на мужчину в Бурятии, ликвидируют, на место происшествия выехал госохотинспектор. Об этом сообщили в службе по надзору в сфере природопользования республики.

О нападении хищника на мужчину, провожавшего жену на автобус, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время проводятся мероприятия по осмотру места нападения, обследование территории. Ведомством принято решение о регулировании особи сказано в сообщении

По информации Бурприроднадзора, 5 и 6 сентября в Бурятии ликвидированы 15 медведей, представлявших угрозу жизни и здоровья людей. Еще 19 решений о регулировании находятся в работе. Всего добыто 76 особей.