Москва7 сенВести.Медведя, который напал на мужчину в Бурятии, ликвидируют, на место происшествия выехал госохотинспектор. Об этом сообщили в службе по надзору в сфере природопользования республики.
О нападении хищника на мужчину, провожавшего жену на автобус, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В настоящее время проводятся мероприятия по осмотру места нападения, обследование территории. Ведомством принято решение о регулировании особисказано в сообщении
По информации Бурприроднадзора, 5 и 6 сентября в Бурятии ликвидированы 15 медведей, представлявших угрозу жизни и здоровья людей. Еще 19 решений о регулировании находятся в работе. Всего добыто 76 особей.