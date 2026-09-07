Москва7 сенВести.В Бурятии медведь напал на мужчину, который провожал жену на автобусную остановку, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своих соцсетях.
Инцидент произошел в Закаменском районе.
Мужчина провожал жену на автобус, по пути из поселка к дороге хищник набросился на него. Супруга успела позвать на помощь сельчан, с ружьями им удалось отогнать зверясказано в сообщении
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
Цыденов напомнил, что в Бурятии введены ограничения на проведение любых школьных и детских спортивных мероприятий в лесной зоне.