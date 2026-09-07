Москва7 сенВести.Власти Бурятии ввели запрет на посещении всех особо охраняемых территорий республики из-за выхода медведей. Об этом сообщили в "Буриприроде".
В частности, речь идет о тропе к 33-метровому Будде в Худакском заказнике, природном парке "Мамай", а также Энхалукском заказнике на берегу Байкала.
Госинспекторы "Бурприрода" продолжают проводить рейдовые мероприятия на своих территориях, при необходимости проводится регулирование медведяговорится в сообщении
Отмечается, что ранее выданные разрешения будут не действительны, а услуги по оформлению согласований приостановлены до особого распоряжения.
Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщал о нападении медведя на мужчину, провожавшего жену на автобус. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.