В Улан-Удэ хотят закрыть пешеходные тропы здоровья из-за нашествия медведей Из-за риска встретить медведей в Улан-Удэ могут закрыть тропы здоровья

Москва4 сен Вести.Тропы здоровья в Улан-Удэ планируют закрыть из-за риска встретить медведей. Об этом сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова в беседе с ИС "Вести".

Она добавила, что такие ограничения введут и в районах.

По данным Дамдиновой, в этом году было зафиксировано более 70 выходов медведей к жилью, в то время как в прошлом году таких случаев было всего 47. Из-за создавшейся угрозы было принято 66 решений о регулировании численности хищников, добыт 61 медведь.

Чтобы мотивировать охотников, власти региона повысят вознаграждение за добычу зверя с 6 до 15 тысяч рублей.