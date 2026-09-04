Москва4 сенВести.Тропы здоровья в Улан-Удэ планируют закрыть из-за риска встретить медведей. Об этом сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова в беседе с ИС "Вести".
Она добавила, что такие ограничения введут и в районах.
По данным Дамдиновой, в этом году было зафиксировано более 70 выходов медведей к жилью, в то время как в прошлом году таких случаев было всего 47. Из-за создавшейся угрозы было принято 66 решений о регулировании численности хищников, добыт 61 медведь.
Чтобы мотивировать охотников, власти региона повысят вознаграждение за добычу зверя с 6 до 15 тысяч рублей.