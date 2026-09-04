В Бурприроднадзоре объяснили, почему охотники не хотят отстреливать медведя В Бурятии увеличат выплаты за добычу медведя охотниками

Москва4 сен Вести.На сегодняшний день охотников не привлекает убийство медведя для добычи ресурсов, так как нет продаж. Об этом сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова, передает ИС "Вести".

Охотпродукция медведя не является привлекательной для охотника. Если раньше охотник добывал его в большом количестве, то сейчас для охотника охотпродукция медведя: ни шкура, ни желчь, ни лапы не являются продукцией экспорта, чтобы он (охотник – Прим.ред.) на этом мог заработать. И снижение спроса, в первую очередь, идет от Китая отметила Дамдинова

Отсутствие продаж – немаловажный фактор, из-за которого интерес охотника к медведю падает. Идет неосвоение квот и численность медведя начинает расти.

Поэтому мы уже в прошлом году на уровне правительства Республики Бурятия стали вводить программу поощрения охотников для того, чтобы стимулировать охотника и поддерживать в добыче хищника говорится в сообщении

Постановлением правительства региона установлены размеры вознаграждений в размере шести тысяч рублей за добычу медведя. На данный момент запущено дополнительное нормативное регулирование в этой части. И по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова выплаты будут увеличены до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ хотят закрыть пешеходные тропы здоровья из-за нашествия медведей.

До этого стало известно, что в Бурятии мужчина чудом спасся после нападения медведя.