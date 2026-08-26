Специалист рассказала, что делать при встрече с медведем Специалист прокомментировала встречу жителя Магадана с медведем

Москва26 авг Вести.Начальник отдела департамента Госохотнадзора министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова прокомментировала встречу жителя Магадана Сергея Онищенко с медведем и способ спасения от хищника.

Медведь испугался. Поэтому он и побежал. Здесь просто стечение обстоятельств: человек шел, а медведь, его испугали, и он побежал … Конечно, лучше не убегать от данной особи, … [поскольку животное] развивает скорость порядка 50 км/ч. В данном случае — держаться подальше, спокойно сказала Борисова корреспонденту ИС "Вести"

В Охотуправлении региона подтвердили, что бежать от медведей действительно нельзя; лучше громко кричать и медленно отходить. Однако в стрессовой ситуации люди редко прислушиваются к советам специалистов.

Медведя пока не нашли, предполагается, что он ушел в тайгу. Однако, после происшествия жителям рекомендовали осторожно ходить в районе "Горохового поля".

Ночью 25 августа в Магадане очевидцы заметили на улице Кольцевой дикого зверя, сняли на видео и обратились в "112". Специалисты оперативно выехали в указанный район. Одному из местных жителей пришлось спасаться бегством от перепуганного косолапого.

Всего с начала весны в Магаданской области ликвидировали около 200 медведей, приблизившихся к населенным пунктам.