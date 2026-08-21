"КП": россияне рассказали, как поступят при встрече с медведем в лесу

Россияне рассказали, как они собираются спастись от медведя в лесу "КП": россияне рассказали, как поступят при встрече с медведем в лесу

Москва21 авг Вести.Россияне рассказали, как поступили бы при встрече с медведем в лесу. Согласно опросу, который провело издание KP.RU, 36% респондентов закричали бы во весь голос, чтобы напугать хищника. Этот вариант ответа стал самым популярным.

14% опрошенных уверены, что попытались бы увеличить расстояние между собой и зверем и, скорее всего, бросились бы наутек.

Зависит от расстояния – буду шуметь или незаметно очень быстро, быстро как только возможно, удалюсь поделился участник опроса

Другие респонденты, напротив, сообщили, что бежать ни в коем случае нельзя – надо уходить от зверя. Но тут мнения опрошенных разделились. Одни полагают, что надо развернуться к нему спиной, другие – лицом, чтобы сохранять контроль над ситуацией.

Интересно, что 10% предпочли притвориться мертвыми – замереть, не двигаться и не провоцировать зверя, надеясь, что он потеряет интерес и уйдет.

Еще 6% респондентов выбрали другой вариант.

Большинство читателей сообщили, что при встрече с диким животным боятся потерять самообладание и забыть все правила поведения.

19 августа на турбазе в селе Артыбаш в Турочакском районе Алтая медведь напал на палатку с людьми. Зверь утащил 29-летнюю девушку в лес и растерзал ее, несмотря на попытки ее жениха и подоспевших егерей отпугнуть людоеда.

В тот же день в районе ввели режим повышенной готовности, который подразумевает ограничения передвижения в ночные часы и организовали круглосуточное патрулирование, а также мониторинг передвижения диких животных при помощи БПЛА.

За минувшие двое суток охотники убили уже 12 медведей. При этом, они полагают, что смогли застрелить медведя-людоеда.