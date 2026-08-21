Москва21 авгВести.Россияне рассказали, как поступили бы при встрече с медведем в лесу. Согласно опросу, который провело издание KP.RU, 36% респондентов закричали бы во весь голос, чтобы напугать хищника. Этот вариант ответа стал самым популярным.
14% опрошенных уверены, что попытались бы увеличить расстояние между собой и зверем и, скорее всего, бросились бы наутек.
Зависит от расстояния – буду шуметь или незаметно очень быстро, быстро как только возможно, удалюсьподелился участник опроса
Другие респонденты, напротив, сообщили, что бежать ни в коем случае нельзя – надо уходить от зверя. Но тут мнения опрошенных разделились. Одни полагают, что надо развернуться к нему спиной, другие – лицом, чтобы сохранять контроль над ситуацией.
Интересно, что 10% предпочли притвориться мертвыми – замереть, не двигаться и не провоцировать зверя, надеясь, что он потеряет интерес и уйдет.
Еще 6% респондентов выбрали другой вариант.
Большинство читателей сообщили, что при встрече с диким животным боятся потерять самообладание и забыть все правила поведения.
19 августа на турбазе в селе Артыбаш в Турочакском районе Алтая медведь напал на палатку с людьми. Зверь утащил 29-летнюю девушку в лес и растерзал ее, несмотря на попытки ее жениха и подоспевших егерей отпугнуть людоеда.
В тот же день в районе ввели режим повышенной готовности, который подразумевает ограничения передвижения в ночные часы и организовали круглосуточное патрулирование, а также мониторинг передвижения диких животных при помощи БПЛА.
За минувшие двое суток охотники убили уже 12 медведей. При этом, они полагают, что смогли застрелить медведя-людоеда.