Эксперт рассказал о правилах выживания при встрече с медведем Свисток и громкий голос: правила выживания при встрече с медведем

Москва8 сен Вести.При посещении лесов необходимо обозначать свое присутствие голосом или свистком, чтобы отпугнуть медведей. Об этом ИС "Вести" рассказал член Русского географического общества и опытный турист Владимир Жаров.

Голосом, каким-нибудь предметом, который издает звук. Ну и элементарно простой свисток, который слышен на расстоянии 200 метров. И тогда медведь, хозяин тайги, услышит и постарается уйти с этого места сказал Жаров

Однако если дистанция с хищником сократилась до минимума, то нужно поставить перед собой любую сумку и медленно отходить назад, не поворачиваясь к нему спиной и не прерывая зрительный контакт.

Ранее в Бурятии ограничили проведение детских массовых мероприятий в лесах. Кроме того, из-за медвежьей угрозы в республике уже приостановлено посещение экологических маршрутов и организованных туристических троп, а жителей настоятельно просят не ходить в лес.