Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с медведем Эколог Рыбальченко: при встрече с медведем нельзя делать резких движений

Москва8 сен Вести.Встреча с медведем в дикой природе требует спокойствия: при появлении зверя нельзя кричать, убегать или поворачиваться к нему спиной. Такие советы дал эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко.

По словам специалиста, которые приводит NEWS.ru, при столкновении с хищником необходимо сохранять неподвижность, не провоцировать его и постепенно отступать в безопасное место. После этого следует вызвать спасателей по номеру 112.

Столкнувшись с хищником, нельзя визжать, делать резкие движения, убегать или поворачиваться к зверю спиной отметил Рыбальченко

Эксперт также предупредил, что не следует пытаться самостоятельно прогнать медведя. Отступать от него нужно медленно и уверенно. При этом демонстративная атака со стороны животного, по словам Рыбальченко, не всегда заканчивается непосредственным нападением.

Если медведь все же атаковал, специалист рекомендует лечь на землю животом вниз, сцепить руки на шее и широко расставить ноги, чтобы зверю было сложнее перевернуть человека. Рюкзак при этом советуют оставить на спине, поскольку он может частично защитить ее.

Если эти меры не помогли, Рыбальченко рекомендует активно сопротивляться, в первую очередь защищая голову и шею и нанося удары по морде животного.

В сентябре сообщалось сразу о нескольких случаях встречи медведей с человеком. Так, в Красной Поляне в Сочи медведь прогулялся по пятизвездочному отелю, а в Бурятии хищник напал на мужчину, провожавшего жену на автобус. Кроме того, знаменитая отшельница Агафья Лыкова дважды подверглась нападению агрессивного медведя.