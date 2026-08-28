Москва28 авг Вести.Агрессивного медведя, который собирается совершить нападение, можно отпугнуть, подняв свою верхнюю одежду над головой. Об этом ИС "Вести" заявил зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

У вас куртка, берете, поднимаете над головой. Что это значит для медведя? У медведя очень плохое зрение. Он видит, как человек при минус пять-минус восемь без очков. Для него вы размытый, шевелящийся объект. Он был одного размера, стал другого – в полтора-два раза больше. Если он уже предпринимает бросок, то желательно, чтобы он вас не сбивал. То есть упасть в позу эмбриона, подобраться, подставить ему лопатки, защищать живот сказал зоолог

Ранее сообщалось, что в Горном Алтае медведь напал на палатку с туристами и убил 29-летнюю девушку. Хищник унес свою жертву в лес, где позднее с ней расправился.