Москва26 авгВести.Житель Магадана рассказал, как смог спастись от молодого медведя, который был замечен 25 августа на улице Кольцевой.
Одному из местных жителей — Сергею Онищенко — пришлось спасаться от перепуганного косолапого бегством. Однако преследование длилось недолго: медведь побежал дальше, а мужчина отправился домой.
Среагировал быстро, … была опасная ситуация … Пошел адреналин и тому подобное. А в тот момент ничего не было такого. Просто в голове прокрутил, что нужно убегать, иначе будет [плохо] … А что мне нужно было делать? С ним драться? … Они в два-три раза сильнее человекарассказал Сергей корреспонденту ИС "Вести"
Ранее сообщалось, что ночью 25 августа в Магадане очевидцы заметили на улице дикого зверя, сняли на видео и обратились в "112". Специалисты оперативно выехали в указанный район.
В Охотуправлении региона отметили, что убегать от медведей нельзя, ведь хищники могут развивать скорость около 50 км/ч. Также нельзя смотреть ему в глаза.
Медведи в Магаданской области сейчас идут в населенные пункты из-за того, что подходы лосося в реки региона в этом году были слабыми. И звери, вероятно, голодные.
Косолапого пока не нашли, предполагается, что он ушел в тайгу.