Магаданец рассказал, как спасся от медведя, который был замечен на улице города

Нужно убегать, иначе будет плохо: магаданец рассказал, как спасся от медведя Магаданец рассказал, как спасся от медведя, который был замечен на улице города

Москва26 авг Вести.Житель Магадана рассказал, как смог спастись от молодого медведя, который был замечен 25 августа на улице Кольцевой.

Одному из местных жителей — Сергею Онищенко — пришлось спасаться от перепуганного косолапого бегством. Однако преследование длилось недолго: медведь побежал дальше, а мужчина отправился домой.

Среагировал быстро, … была опасная ситуация … Пошел адреналин и тому подобное. А в тот момент ничего не было такого. Просто в голове прокрутил, что нужно убегать, иначе будет [плохо] … А что мне нужно было делать? С ним драться? … Они в два-три раза сильнее человека рассказал Сергей корреспонденту ИС "Вести"

Ранее сообщалось, что ночью 25 августа в Магадане очевидцы заметили на улице дикого зверя, сняли на видео и обратились в "112". Специалисты оперативно выехали в указанный район.

В Охотуправлении региона отметили, что убегать от медведей нельзя, ведь хищники могут развивать скорость около 50 км/ч. Также нельзя смотреть ему в глаза.

Медведи в Магаданской области сейчас идут в населенные пункты из-за того, что подходы лосося в реки региона в этом году были слабыми. И звери, вероятно, голодные.

Косолапого пока не нашли, предполагается, что он ушел в тайгу.