Эксперт по дикой природе поделился секретами спасения от медведей Зоолог Кречмар назвал правила защиты от медведей и выбора места для лагеря

Москва20 авг Вести.Зоолог, охотовед, писатель Михаил Кречмар в интервью ИС "Вести" рассказал, что нужно взять с собой в поход, чтобы отпугнуть медведя, и где не нужно разбивать палаточный лагерь.

Нужно помнить, что в палатке человек наиболее уязвим. Поэтому палаточный лагерь не надо ставить в тех местах, где много звериных следов и есть большие скопления мусора, который оставляют туристы. Потому что это основная причина, которая привлекает медведей к палаточным лагерям объяснил эксперт

Он подчеркнул, что медведь может в любом случае напасть на человека, поэтому нужно подготовиться к встрече с ним, если турист собирается в поход.

Желательно в палатке иметь средства отпугивания: пневмогорн, тренерский свисток, мощный фонарь мощностью более 3 тыс. люмен. Неожиданный свет такого фонаря прямо из палатки отпугивает зверей почти наверняка. И если место заведомо медвежье, то ставьте часового рассказал Кречмар

Ранее в Турочакском районе Алтая, где медведь загрыз женщину, ввели режим повышенной готовности. За сутки охотники в районе убили пять медведей.