Москва19 сенВести.При встрече с медведем в лесу очень важно не паниковать и не пытаться убежать от зверя, рассказал ИС "Вести" охотник Александр Гребенщиков.
По его словам, все движения нужно делать медленно, не резко.
Не паниковать самое главное. Возможность будет – потихоньку-потихоньку задом-задом уходить, резких движений не делать. Этот медведь, он будет в любом случае реагировать на резкое движение, на бегсказал Гребенщиков
Охотник отметил, что бежать от медведя нельзя – такое решение неминуемо обернется его нападением.
Если человек побежал – все, это его добыча. Он догонит. Медведь догонитдобавил эксперт
Ранее ведущий научный сотрудник Алтайского государственного биосферного заповедника Юрий Калинкин рассказал, что причиной выхода медведей к людям стал неурожай кедрового ореха.