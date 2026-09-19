Охотник Гребенщиков посоветовал не бежать от медведя при встрече

Охотник дал совет, что делать при встрече с медведем Охотник Гребенщиков посоветовал не бежать от медведя при встрече

Москва19 сен Вести.При встрече с медведем в лесу очень важно не паниковать и не пытаться убежать от зверя, рассказал ИС "Вести" охотник Александр Гребенщиков.

По его словам, все движения нужно делать медленно, не резко.

Не паниковать самое главное. Возможность будет – потихоньку-потихоньку задом-задом уходить, резких движений не делать. Этот медведь, он будет в любом случае реагировать на резкое движение, на бег сказал Гребенщиков

Охотник отметил, что бежать от медведя нельзя – такое решение неминуемо обернется его нападением.

Если человек побежал – все, это его добыча. Он догонит. Медведь догонит добавил эксперт

Ранее ведущий научный сотрудник Алтайского государственного биосферного заповедника Юрий Калинкин рассказал, что причиной выхода медведей к людям стал неурожай кедрового ореха.