Охотник заявил, что люди сами провоцируют медведей Охотник Палько: люди сами провоцируют активность и агрессию медведей

Москва10 сен Вести.В большинстве случаев люди сами провоцируют медведей выходить к населенным пунктам и проявлять агрессию. Об этом ИС "Вести" заявил охотник Леонид Палько.

По его словам, одна из причин, по которой медведи выходят к жилью, – это свалки.

Во многих случаях это помойный медведь. Часто мы сами, люди, провоцируем эту ситуацию. Подкармливание где-то на трассах … им кидают какие-то булочки. А все это приводит к тому, что потом этот зверь не боится, идет к селам. Свободное содержание скота, легкая добыча – пришел, набрал. Нам известны случаи даже, когда на могилки заходят, проходят там, собирают какие-то печеньки, конфеты пояснил охотник

Ранее зоолог Михаил Кречмар заявил, что при встрече с медведем не рекомендуется убегать, лучше пристально смотреть на животное и медленно отступать назад.