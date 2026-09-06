Житель Ивдели встретил раненого медведя возле одной из колоний Возле колонии в Свердловской области жители заметили раненого медведя

Москва6 сен Вести.Житель города Ивдель Свердловской области в воскресенье, 6 сентября, возле одной из колоний встретил раненого медведя, сообщает Е1.ru.

Одна лапа у животного была повреждена, из-за чего хищник передвигался на трех. Мужчина не исключил, что наткнулся на отбившегося от матери медвежонка, а сама мать может находиться где-то поблизости.

Также мужчина посетовал, что встречи с хищниками в Ивделе становятся чаще. Из-за недостатка еды косолапые выбегают на проезжую часть или заходят во дворы частных домов.

На кладбище сходить невозможно — там постоянно ходят медведи. Теперь они каждый день подходят к домам пожаловался собеседник издания

По мнению специалистов, медведь, выходящий к населенным пунктам в конце лета или в начале осени, подает тревожный сигнал: такой зверь болен либо ранен. Лучшим средством защиты специалисты назвали качественный фальшфейер, какими пользуются геологи. Он горит не менее минуты и способен отпугнуть хищника.