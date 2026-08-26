Москва26 авгВести.В Новосибирской области медведь задрал и съел корову и чуть не убил женщину. Об этом ИС "Вести" рассказал местный фермер Алексей Иванов, которому принадлежало животное.
Инцидент произошел недалеко от деревни Мальчиха Колыванского района. Там стадо из 200 голов паслось с начала лета и, по словам мужчины, только в этом году хищники задрали двух взрослых буренок и восемь телят.
В этот раз свидетельницей случившегося стала супруга фермера, ей удалось спастись благодаря быстрой реакции.
Закричал табун, поехала посмотреть, вышла из машины, светила фонариком. Медведь из табуна кинулся, запрыгнула в машину, медведь ушел в лесрассказал Иванов
Чаще всего хищники появляются в поле зрения местных жителей по ночам или ранним утром, преимущественно в дождь или туман.