В Новосибирской области медведь задрал и съел корову и чуть не убил женщину

В Новосибирской области медведь задрал корову и чуть не убил женщину В Новосибирской области медведь задрал и съел корову и чуть не убил женщину

Москва26 авг Вести.В Новосибирской области медведь задрал и съел корову и чуть не убил женщину. Об этом ИС "Вести" рассказал местный фермер Алексей Иванов, которому принадлежало животное.

Инцидент произошел недалеко от деревни Мальчиха Колыванского района. Там стадо из 200 голов паслось с начала лета и, по словам мужчины, только в этом году хищники задрали двух взрослых буренок и восемь телят.

В этот раз свидетельницей случившегося стала супруга фермера, ей удалось спастись благодаря быстрой реакции.

Закричал табун, поехала посмотреть, вышла из машины, светила фонариком. Медведь из табуна кинулся, запрыгнула в машину, медведь ушел в лес рассказал Иванов

Чаще всего хищники появляются в поле зрения местных жителей по ночам или ранним утром, преимущественно в дождь или туман.