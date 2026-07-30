В Новосибирской области медведь вышел на дорогу Агрессивно настроенное животное вышло к людям в Новосибирской области

Москва30 июл Вести.В Новосибирской области недалеко от села Кольцовка в Каргатском районе из леса на дорогу вышел медведь. Животное было настроено агрессивно, представляло угрозу местным жителям, поэтому было принято решение об отстреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Минприроды.

Это единичный случай, когда происходит регуляция, когда медведь остается и представляет угрозу поясняется в сообщении

Медведи в Новосибирской области обитают в северных и восточных районах, в Колыванском, Кыштовском и Северном районах. В большинстве случаев медведи благополучно возвращаются обратно в лес.