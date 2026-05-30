Медведь разогнал устроивших разборки бобров в Ленобласти Медведь остановил драку двух бобров в заповеднике Ленобласти

Москва30 мая Вести.В Ленинградской области медведь разогнал двух дерущихся бобров. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Нижне-Свирского заповедника.

Пока бобры устроили шумную потасовку, косолапый подошел совсем близко в надежде на удачную охоту. А может, просто пришел разнимать драку, тут уж как посмотреть говорится в публикации

К тексту пресс-служба заповедника приложила видео с фотоловушки. На опубликованных кадрах медведь медленно заходит в воду, а затем резко напрыгивает на сцепившихся бобров.