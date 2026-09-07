Москва7 сен Вести.Медведь, раненый охотниками на территории Братска, напал на одного из них и нанес ранения, сообщил мэр города Александр Дубровин в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что охотники несколько дней выслеживали дикого зверя, который повадился ходить к Храму Всех Святых в земле Российской просиявших и спускаться до улицы Муханова. Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи оказали ему помощь написал глава города

Он также предупредил граждан о необходимости воздержаться в настоящее время от походов в лес, поскольку за прошедшие выходные охотники добыли трех медведей в правобережном районе Братска, вблизи кладбища, недалеко от жилого района Бикей и на Солдатской горе.