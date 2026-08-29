Москва29 авгВести.В Новокузнецке госпитализировали женщину, на которую напал медведь недалеко от садового товарищества. Об этом пишет Baza.
По информации издания, 68-летняя женщина отправилась кормить собак на заброшенную дачу поблизости от СНТ "Литейщик". Пенсионерка пыталась отпугнуть хищника криками, но он набросился на нее и вцепился в руку.
Пострадавшей удалось отбиться и выжить. После нападения она побежала к частным домам, где местные жители помогли и дали обезболивающееговорится в сообщении
Пострадавшую госпитализировали с открытым переломом правого предплечья. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.