Женщина выжила после нападения медведя в Кемеровской области

В Кузбассе медведь напал на женщину Женщина выжила после нападения медведя в Кемеровской области

Москва29 авг Вести.В Новокузнецке госпитализировали женщину, на которую напал медведь недалеко от садового товарищества. Об этом пишет Baza.

По информации издания, 68-летняя женщина отправилась кормить собак на заброшенную дачу поблизости от СНТ "Литейщик". Пенсионерка пыталась отпугнуть хищника криками, но он набросился на нее и вцепился в руку.

Пострадавшей удалось отбиться и выжить. После нападения она побежала к частным домам, где местные жители помогли и дали обезболивающее говорится в сообщении

Пострадавшую госпитализировали с открытым переломом правого предплечья. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.