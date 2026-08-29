Москва29 авгВести.Спасатели эвакуировали из леса в Кировском районе жительницу Ленинградской области, которую сильно покусали пчелы. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба региона.
Инцидент произошел 29 августа.
Поступила информация о том, что в лесном массиве в районе деревни Горы женщину покусали пчелы, и [она] не может самостоятельно выйти из лесаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Спасателям удалось эвакуировать пострадавшую.
От помощи медиков женщина отказалась.