Москва29 авг Вести.Спасатели эвакуировали из леса в Кировском районе жительницу Ленинградской области, которую сильно покусали пчелы. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба региона.

Инцидент произошел 29 августа.

Поступила информация о том, что в лесном массиве в районе деревни Горы женщину покусали пчелы, и [она] не может самостоятельно выйти из леса