В Кировской области 5 дней блуждали по лесу после встречи с медведем В Кировской области спасли пенсионеров, 5 дней блуждавших по лесу

Москва26 авг Вести.В Кировской области спасли пенсионеров, 5 дней блуждавших в лесу после встречи с медведем. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Об исчезновении 76-летнего мужчины и его 71-летней соседки стало известно 21 августа. С заявлением в полицию обратилась супруга пропавшего, к тому моменту обоих не было уже больше суток.

К вечеру 26 августа пожилых грибников в лесу обнаружил один из волонтеров, участвовавших в поисках, и помог им выйти на дорогу в нескольких километрах от поселка… Как выяснилось, в день своей пропажи мужчина и женщина в лесу наткнулись на медведя. Испугавшись, они разбежались от лесного зверя. В дальнейшем пенсионер разыскал соседку, однако ориентиры для выхода из чащи уже вместе они не смогли найти говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В ожидании помощи пенсионеры разводили костры и ночевали в построенных шалашах. Отмечается, что, будучи опытными грибниками, они взяли с собой запасы еды, воды и спички. Медицинская помощь им не потребовалась.