Москва30 авгВести.В Кемеровской области произошло обезвреживание дикого медведя, который ранее нанес травмы местной жительнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кузбассу.
В Кемеровской области – Кузбассе участковый уполномоченный полиции применил оружие для обезвреживания хищника, угрожавшего жизни и здоровью людейнаписано в канале полиции
Накануне медведь атаковал местную 68-летнюю жительницу. Инцидент произошел возле одного из СНТ. Он продолжал находиться в непосредственной близости от проживания людей и представлять угрозу для них.
Пенсионерка была госпитализирована с открытым переломом правого предплечья. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.