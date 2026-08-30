В Кузбассе полиция обезвредила медведя, ранее напавшего на пенсионерку Полиция Кузбасса застрелила медведя, травмировавшего местную жительницу

Москва30 авг Вести.В Кемеровской области произошло обезвреживание дикого медведя, который ранее нанес травмы местной жительнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кузбассу.

В Кемеровской области – Кузбассе участковый уполномоченный полиции применил оружие для обезвреживания хищника, угрожавшего жизни и здоровью людей написано в канале полиции

Накануне медведь атаковал местную 68-летнюю жительницу. Инцидент произошел возле одного из СНТ. Он продолжал находиться в непосредственной близости от проживания людей и представлять угрозу для них.

Пенсионерка была госпитализирована с открытым переломом правого предплечья. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.