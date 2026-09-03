В Бурятии мужчина чудом спасся после нападения медведя Мужчина выжил после нападения медведя в Бурятии

Москва3 сен Вести.В местности Хакусы Северо-Байкальского района Бурятии медведь напал на мужчину 1961 года рождения. Об инциденте стало известно из сообщения ГУ МЧС России по республике в MAX.

Сегодня утром в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о нападении медведя на мужчину 1961 г.р. говорится в публикации

Уточняется, что мужчина получил травмы ног, но смог спастись. После сообщения на место выехали спасатели, они эвакуировали пострадавшего на катере по акватории озера Байкал. Сейчас он находится в лечебном учреждении Северобайкальска.