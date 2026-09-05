В Бурприроднадзоре рассказали о правилах поведения при встрече с медведем Бурприроднадзор: при встрече с медведем нельзя паниковать

Москва5 сен Вести.При встрече с медведем в населенном пункте или в лесу ни в коем случае нельзя паниковать. Об этом сообщил начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания Бурприроднадзора Денис Крылов, передает ИС "Вести".

По его словам, в любом случае надо сохранять спокойствие, особенно если столкнулись с хищником в населенном пункте.

В первую очередь не паниковать и потихоньку постараться отступить, зайти в помещение, чтобы не спровоцировать (хищника). Если резко побежите или закричите, медведь может проявить агрессию и кинуться на вас. Постарайтесь спокойно отступить в закрытое помещение и вызвать сотрудников пояснил Крылов

Начальник отдела Бурприроднадзора уточнил, что во время похода в лесу лучше создавать шум, чтобы отпугнуть медведей.

Когда вы двигаетесь по лесу, можно громко разговаривать, шуметь, можно стучать периодически, чтобы создавать шум, потому что медведь старается избежать встречи с человеком. Если получилось, что вы его (медведя) увидели и он вас не заметил, то спокойненько отступайте и обходите его стороной. То есть, если он вас не почуял, никаких последствий не будет уточнил он

В то же время Крылов предупредил, что при встрече с медвежатами "ни в коем случае не нужно фотографироваться с ними".

Надо потихоньку отходить и смотреть по сторонам, потому что где-то поблизости есть медведица добавил начальник отдела Бурприроднадзора

Ранее сообщалось, что главной причиной выхода медведей к населенным пунктам Бурятии является нехватка кормовой базы в естественной среде обитания.