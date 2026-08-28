Лучшее время для похода в лес, чтобы не встретить медведя — это полдень

Эксперт: медведь подбирается к жертве незаметно и бесшумно Лучшее время для похода в лес, чтобы не встретить медведя — это полдень

Москва28 авг Вести.Медведь, несмотря на свои размеры, подбирается к жертве незаметно и бесшумно. Об этом сообщил ТАСС руководитель Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак. По его словам, в тайге надо быть очень внимательным и смотреть по сторонам. А лучшее время для похода в лес, чтобы не встретить хищника — это полдень, до сумерек.

Удивительное свойство медведя — он несмотря на свой размер, двигается как кошка, неслышно, незаметно. Кстати, именно поэтому на тувинском языке одно из прозвищ медведя переводится как "мягкая поступь" отметил Салчак

Эксперт добавил, что в Туве за последнее время ликвидировано 5 агрессивных медведей. По его мнению, в республике пока не наступил пик выходов медведей к населенным пунктам. В теплое время хищник не слишком обеспокоен тем, что не готов к зиме. Однако с похолоданием он может чаще выходить к людям в поисках еды.

Ранее сообщалось, что волк умнее медведя, он никогда не нападет на человека первым.