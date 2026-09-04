В Бурятии медведи стали чаще выходить к людям из-за нехватки кедровых орехов

Нехватка корма заставляет медведей выходить к населенным пунктам в Бурятии В Бурятии медведи стали чаще выходить к людям из-за нехватки кедровых орехов

Москва4 сен Вести.Главной причиной выхода медведей к населенным пунктам Бурятии является нехватка кормовой базы в естественной среде обитания. Об этом сообщил представитель Охотнадзора Денис Крылов, передает ИС "Вести".

В нынешнем году фиксируется снижение урожая кедрового ореха и ягод. Во многих районах отсутствует урожай. Именно кедровый орех считается основным нажировочным кормом медведя.

Также Денис Крылов отметил, что люди могут сами провоцировать выход медведей к населенным пунктам, устраивая вблизи них свалки из бытовых и пищевых отходов и иногда подкармливая диких животных.

К тому же, когда стоит нехватка кормовой базы, взрослые особи медведя как бы прогоняют молодежь со своей территории. То есть те вынуждены выходить к населенным пунктам в целях поиска еды. На сегодняшний день все выходы наблюдаются вблизи СНТ, ДНТ отметил Крылов

На многих заброшенных СНТ и ДНТ есть яблоки, слива, малина, черемуха, на запах которых выходит медведь.

Руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова отметила, что на сегодняшний день зафиксировано 74 выхода медведя в населенные пункты в Бурятии.

Ранее сообщалось, почему охотники не хотят отстреливать медведя.