Москва3 сен Вести.Жители поселка Подтесово Енисейского округа Красноярского края рассказали об обстановке после гибели двух женщин, которые, предположительно, стали жертвами медведя. Об этом сообщает MK.RU.

Их останки с характерными для нападения хищника повреждениями нашли 3 сентября. Поиски пропавших пенсионерок продолжались несколько дней, в них участвовали правоохранители, спасатели и волонтеры. СК назначил судебно-медицинские экспертизы.

По словам жителей Подтесово, медведи стали чаще выходить к поселку. Населенный пункт окружен тайгой, и местные привыкли ходить в лес за грибами и ягодами, но сейчас многие боятся туда идти.

Администрация несколько раз в день предупреждает об опасности, просит не посещать лес и ограничить выходы на улицу вечером. Однако часть жителей продолжает ходить в тайгу: для них это привычный источник еды.

Местные связывают активность медведей с неурожаем орехов и ягод. Хищников также привлекают мусорные баки, часть которых повреждена, из-за чего запах отходов распространяется по поселку.

После гибели двух женщин страх усилился. Жители говорят, что медведей уже видят на улицах: в ночь на 3 сентября хищник появился на Северной улице, и мужчинам пришлось отпугивать его выстрелами.

Собеседница издания отметила, что теперь люди ходят по поселку с опаской и особенно переживают за детей. По ее словам, раньше рядом с домами замечали медвежат, а теперь появляются крупные звери, поэтому вопрос касается прежде всего безопасности людей.

Две пенсионерки пропали 31 августа, когда ушли за грибами: 67-летняя Зоя – утром, 73-летняя Галина – после обеда. Их останки нашли через три дня в нескольких километрах от поселка. По данным СК, повреждения на телах могут указывать на нападение медведя.