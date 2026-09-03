Москва3 сенВести.Проверка по факту нападения медведя на двух женщин, отправившихся за грибами в лес в окрестностях поселка Подтесово Енисейского муниципального округа инициирована следователями ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.
В среду, 2 сентября, спасатели и волонтеры прочесывали лес в поисках двух жительниц поселка Подтесово 1953 и 1959 годов рождения, ушедших за грибами 31 августа. Их тела найдены в 3-4 км от населенного пункта без признаков жизни с телесными повреждениями, свидетельствующими о нападении медведя.
По данному факту Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверканаписали в пресс-службе
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти женщин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.