СК: на женщин, чьи тела найдены в лесу под Красноярском, напал медведь

СК проведет проверку по факту нападения медведя на грибников в Красноярском крае СК: на женщин, чьи тела найдены в лесу под Красноярском, напал медведь

Москва3 сен Вести.Проверка по факту нападения медведя на двух женщин, отправившихся за грибами в лес в окрестностях поселка Подтесово Енисейского муниципального округа инициирована следователями ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

В среду, 2 сентября, спасатели и волонтеры прочесывали лес в поисках двух жительниц поселка Подтесово 1953 и 1959 годов рождения, ушедших за грибами 31 августа. Их тела найдены в 3-4 км от населенного пункта без признаков жизни с телесными повреждениями, свидетельствующими о нападении медведя.

По данному факту Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка написали в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти женщин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.