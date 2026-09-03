Москва3 сен Вести.Неопознанные тела со следами нападения диких животных, найденные спасателями в лесу в Енисейском округе Красноярского края, принадлежат двум женщинам, сообщил ТАСС со ссылкой на регионально управление СК России.

В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в окрестностях поселка Подтесово Енисейского муниципального округа тел двух женщин без признаков жизни с телесными повреждениями. <…> По данному факту Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка рассказали в ведомстве

Ранее сообщалось, что спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения КГКУ "Спасатель" выехали на поиски двух женщин 1953 и 1959 годов рождения, которые ушли за грибами в районе поселка Подтесово 31 августа. В ходе поисков они обнаружили человеческие останки со следами нападения диких зверей.