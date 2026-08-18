Одна из двух пропавших накануне грибниц найдена живой в Тулунском районе

Одна из двух пропавших в Иркутской области грибниц найдена живой Одна из двух пропавших накануне грибниц найдена живой в Тулунском районе

Москва18 авг Вести.Одна из двух женщин, ушедших накануне за грибами в лес в Тулунском районе, найдена живой, сообщила пресс-служба УМВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Женщина 66 лет провела в тайге около суток, пройдя порядка 20 км по болотистой местности.

… сибирячку нашли вчера утром сборщики ягод — их собака подала голос и вывела хозяев на след потерявшейся. Женщина чувствует себя удовлетворительно: при ней был запас воды и пищи, что позволило избежать серьезных последствий для здоровья. В настоящий момент она передана родственникам отметили в пресс-службе

Поиски ее 52-летней приятельницы продолжаются. Известно, что около трех часов ночи 18 августа женщина звонила по номеру 112, однако связь прервалась. Грибницу ищут полицейские и волонтеры.