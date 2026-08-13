Пропавшую в Ульяновской области 16-летнюю девушку нашли живой В Ульяновской области установлено местонахождение пропавшей 16-летней девушки

Москва13 авг Вести.Шестнадцатилетнюю девушку, которую с 10 августа искали в Ульяновской области, благополучно нашли. Подробности сообщает СУ СК РФ по региону в MAX.

Девочка найдена живой в лесном массиве Барышского района, недалеко от населенного пункта, в котором она проживает говорится в сообщении

Как установило следствие, несовершеннолетняя 2009 года рождения ушла гулять в лесной массив и заблудилась. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Найденную несовершеннолетнюю передадут сотрудникам скорой медицинской помощи для обследования.