Москва13 авгВести.Шестнадцатилетнюю девушку, которую с 10 августа искали в Ульяновской области, благополучно нашли. Подробности сообщает СУ СК РФ по региону в MAX.
Девочка найдена живой в лесном массиве Барышского района, недалеко от населенного пункта, в котором она проживаетговорится в сообщении
Как установило следствие, несовершеннолетняя 2009 года рождения ушла гулять в лесной массив и заблудилась. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Найденную несовершеннолетнюю передадут сотрудникам скорой медицинской помощи для обследования.