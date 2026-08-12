В Ульяновской области объявлена в розыск 16-летняя девушка, возбуждено дело

В Ульяновской области продолжаются поиски исчезнувшей 16-летней девушки В Ульяновской области объявлена в розыск 16-летняя девушка, возбуждено дело

Москва12 авг Вести.Следственные органы СК РФ по Ульяновской области устанавливают местонахождение несовершеннолетней жительницы р.п. им. В.И. Ленина Барышского района. Об этом в MAX сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Герасимова Екатерина Михайловна 24.12.2009 г.р., около 6 утра 10 августа 2026 года ушла в местный продуктовый магазин и не вернулась.

Была одета: брюки бежевого цвета, футболка ярко-малинового цвета, сверху - рубашка в клетку черно-белого цвета, носит очки для корректировки зрения, темно-серые кеды. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленого цвета, имеется шрам на теле от аппендицита говорится в сообщении

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Информацию о местонахождении девушки просят сообщать в региональное следственное управление СК РФ по тел.: 8 (8422) 41-23-55, 8-927-989-66-64 (круглосуточно).