В Твери проводится проверка по факту исчезновения несовершеннолетней девочки Следственный комитет проверяет обстоятельства исчезновения школьницы в Твери

Москва5 авг Вести.В Твери пропала Виолетта Николаева 2010 года рождения. Девочка ушла из дома 4 августа, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщило следственное управление СК России по Тверской области на платформе MAX.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного отсутствия несовершеннолетней Николаевой Виолетты Владиславовны 2010 года рождения говорится в публикации

Следователи выехали по месту жительства школьницы, опросили родственников и выясняют круг ее общения. Выясняются все обстоятельства случившегося. Проводятся мероприятия для поиска пропавшей.

Всех, кто знает, где находится девочка, просят звонить в следственное управление по телефону 8 (930) 179-00-69.