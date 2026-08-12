В Ульяновской области ищут пропавшую 16-летнюю девочку В Ульяновской области ищут пропавшую 10 августа 16-летнюю девочку

Москва12 авг Вести.В Ульяновской области ищут 16-летнюю девочку Герасимову Екатерину Михайловну, пропавшую 10 августа в рабочем поселке им. Ленина Барышского района. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Была одета: брюки бежевого цвета, футболка ярко-малинового цвета, сверху- рубашка в клетку черно-белого цвета, носит очки для корректировки зрения, темно-серые кеды. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленого цвета, имеется шрам на теле от аппендицита сказано в ориентировке, опубликованной в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что 10 августа около 06.00 по местному времени девочка вышла в продуктовый магазин и не вернулась.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Екатерины, просят обратиться в региональное СУ СКР.