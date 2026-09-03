Человеческие тела со следами нападения зверей нашли в лесу под Красноярском

Красноярские спасатели нашли в лесу растерзанные тела Человеческие тела со следами нападения зверей нашли в лесу под Красноярском

Москва3 сен Вести.Человеческие останки со следами нападения диких зверей обнаружили спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения КГКУ "Спасатель", сообщила пресс-служба организации в мессенджере МАХ.

В среду, 2 сентября, спасатели выехали на поиски двух женщин 1953 и 1959 годов рождения, которые ушли за грибами в районе поселка Подтесово 31 августа.

В ходе проведения поисковых работ обследовано 200 000 кв. метров лесного массива, обнаружены неустановленные человеческие тела со следами нападения диких зверей написали в пресс-службе

На месте обнаружения останков работают сотрудники следственных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.