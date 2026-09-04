Москва4 сенВести.Экспертиза показала у одной из пенсионерок, погибшей после встречи с медведем в Енисейском округе Красноярского края, разрыв легкого и переломы ребер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее стало известно, что 31 августа две пожилые женщины оправились за грибами в лес в окрестностях поселка Подтесово и не вернулись. Спустя несколько дней их тела были найдены в 3-4 км от населенного пункта. Смертельные травмы свидетельствовали о нападении медведя.
У одной из погибших женщин экспертиза показала разрыв легкого и переломы реберотмечается в сообщении
Экспертиза второй погибшей женщины еще не готова.