Экспертиза показала разрыв легкого у убитой медведем пенсионерки У убитой медведем пенсионерки в Красноярском крае выявили разрыв легкого

Москва4 сен Вести.Экспертиза показала у одной из пенсионерок, погибшей после встречи с медведем в Енисейском округе Красноярского края, разрыв легкого и переломы ребер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее стало известно, что 31 августа две пожилые женщины оправились за грибами в лес в окрестностях поселка Подтесово и не вернулись. Спустя несколько дней их тела были найдены в 3-4 км от населенного пункта. Смертельные травмы свидетельствовали о нападении медведя.

У одной из погибших женщин экспертиза показала разрыв легкого и переломы ребер отмечается в сообщении

Экспертиза второй погибшей женщины еще не готова.