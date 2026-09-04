Москва4 сенВести.Жительница села Епишино в Красноярском крае увидела на своем участке сразу четырех медведей. Правоохранители ликвидировали хищников, сообщили в Telegram-канале региональной полиции.
По сообщению заявительницы, в ограде ее частного дома находились четыре медведя. На место происшествия незамедлительно прибыли участковый уполномоченный полиции и представитель охотобществаотмечается в сообщении
Медведи представляли угрозу жизни граждан. Чтобы пресечь дальнейшие нападения на жилой сектор, звери были ликвидированы.