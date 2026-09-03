Полицейский в Красноярском крае применил оружие для спасения граждан от медведя

Сотрудник полиции застрелил медведя, вышедшего к людям в Красноярском крае Полицейский в Красноярском крае применил оружие для спасения граждан от медведя

Москва3 сен Вести.Сотрудник полиции вынужден был применить табельное оружие, чтобы спасти граждан от медведя, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

Житель села Пировское позвонил в дежурную часть отделения полиции №2 МО МВД России "Казачинский" и сообщил, что в его палисадник забрался медведь. К нему на помощь выехали начальник отдела и старший участковый уполномоченный.

Прибыв на улицу Таежную, стражи порядка обнаружили опасного хищника, который пытался проникнуть на территорию домовладения. Дикий зверь представлял прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Оценив обстановку, руководитель ОП №1… принял решение применить табельное оружие и произвел один прицельный выстрел на поражение написали в пресс-службе

Благодаря действиям майора полиции никто из граждан не пострадал.